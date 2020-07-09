شكرا لقرائتكم خبر عن هل سيبقى بوتين في الكرملين بعد عام 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

أصبح من حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الترشح لفترتين إضافيتين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في عام 2024، فترة حتى عام 2030 والأخرى حتى عام 2036، حيث سيكون عمره قد جاوز الثمانين عاما، ولكن السؤال الآن هو: هل سيبقى بوتين حقا في الكرملين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية؟

لقد حصل بوتين على تلك الميزة الجديدة بعد أن صوت الروس على مجموعة من التعديلات الدستورية في استفتاء استغرق أسبوعا، شملت بين أمور أخرى حظر حمل كبار المسؤولين جنسية دولة أخرى، وحظر «نزع ملكية» الأراضى الروسية، وتحديد الزواج بأن يكون بين رجل وامرأة، و«حقوقا اجتماعية» مثل ضمانات بأن يفوق الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للدخل الكافي للمعيشة وتعديل المعاشات وفقا للتضخم.

ويقول الكاتب ديمترى اليكسندر سايمز المهتم بالشأن الروسي في تقرير نشرته مجلة ذا ناشونال انتريست الأمريكية إنه بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية في روسيا موافقة 77.9 % من الناخبين على التعديلات المقترحة، تركزت كل الأنظار على مستقبل بوتين السياسي، حيث لا يعتقد بعض الخبراء والمطلعين على بواطن الأمور السياسية الروسية إلى حد كبير أن بوتين سوف يستخدم هذا الحق الذى أصبح متاحا له في ظل الدستور الجديد.

وقال اليكسى تشيسناكوف، وهو محلل سياسي، عمل مديرا لمركز دراسة الأوضاع السياسية التابع للسلطات الرسمية الروسية، لمجلة ذا ناشونال انتريست إن خطط بوتين المستقبلية ليست واضحة تماما، ومن المحتمل أن هذا هو ما يريده الرئيس الروسي.

وقال تشيسناكوف إن هناك مفهوما لدى الصينيين يعرف بـ «التنين في الضباب»: وهو ما يمثل لاعبا قويا في مساحة غامضة يمكنه أن يضرب منافسيه في أي لحظة من زاوية غير متوقعة. ويمكن أن تساعد هذه الصورة في توضيح المنطق وراء سلوك بوتين: فهو يريد أن يظل (تنينا في الضباب) حتى نهاية رئاسته.

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وأوضح تشيسناكوف أن هدف بوتين من وراء ذلك هو عدم انشغال النخبة السياسية الروسية طوال السنوات المتبقية من فترة رئاسته في محاولة تملق من يحتمل أن يخلفوه، بدلا من «العمل من أجل الاستقرار». كما أن الابقاء على احتمال الترشح مرة أخرى عام 2024 مفتوحا سوف يساعد في إحباط مثل هذه المناورات.

وقال تشيسناكوف إن إلغاء القيود على الفترات الرئاسية سيبعث أيضا برسالة للقادة الأجانب بأن بوتين يشعر بالثقة إزاء قدرته على البقاء رئيسا لروسيا طوال السنوات العشر المقبلة على الأقل.

ومن الممكن أن يتساءل المرء هل هناك سبب آخر وراء قرار بوتين الدفع بدستور جديد. وفي هذا الإطار يقول تشيسناكوف إنه «إذا ما نظرنا إلى هذا القرار من الناحية الإستراتيجية، فإنه لا شك أن بوتين أراد ليس فقط منح نفسه فرصة للترشح مرة أخرى، ولكن أيضا أراد تحقيق تغييرات من شأنها تثبيت خطابه الأيديولوجي والسياسي في النظام السياسي الروسي».

وإذا ما قرر بوتين العودة إلى الكرملين في عام 2024، فإنه سيكون قادرا على ممارسة سلطة أكبر كرئيس.

وفى الوقت نفسه، من حق الرئيس الآن تعيين ما يصل إلى 30 من أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس الاتحاد، بما في ذلك تعيين سبعة منهم مدى الحياة. وكان مسموحا للرئيس في السابق تعيين ما يصل إلى 17 من أعضاء مجلس الشيوخ، لا يتم تعيين أي منهم مدى الحياة. وعلاوة على ذلك، من حق الرئيس الآن في حالة تركه منصبه أن يصبح عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة.