الجيزة: إزالة عقار مخالف بقرية بشتيل يطل على محور الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ترأس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه اللواء محمد عبدالحميد، رئيس مركز ومدينة أوسيم والأجهزة الأمنية بالمحافظة حملة إزالة للعقارات المخالفة بنطاق قرية بشتيل بمركز ومدينة أوسيم.

وقالت المحافظة، إن الحملة أسفرت عن إزالة عقار مبني بالمخالفة بدون ترخيص يطل مباشرة على محور الضبعة على مساحة 1000 متر، وهو عبارة عن دور أرضي و4 طوابق، وأسوار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه نائب المحافظ، على المرور بصفه دورية ومستمرة لمنع وقوع أية تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أية مباني مخالفة واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية بالمحافظة.