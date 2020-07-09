كمامة وملابس سوداء.. تفاصيل انتحار سيدة أسفل مترو الخط الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تفاصيل انتحار سيدة أسفل عجلات القطار بمحطة الشهداء بالخط الأول للمترو.
وقال المصدر، لمصراوي، إنه في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء، ألقت سيدة في الثلاثينات من عمرها بنفسها أسفل عجلات القطار القادم من المرج باتجاه حلوان بالخط الأول للمترو، ما أدى إلى توقف حركة القطارات لمدة 5 دقائق.
وأضاف المصدر، أنه سرعان ما انتقلت فرقة الطوارئ إلى المحطة لرفع جثمان السيدة وعودة حركة القطارات.
وأشار إلى أن السيدة كانت ترتدي كمامة وملابس سوداء، وكانت عائدة من جنازة لأحد أصدقائها المقربين، مرجحا أنها انتحرت حزنا على فراق صديقتها أو أحد أقاربها.
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