منظمة الصحة العالمية: كورونا لم يبلغ ذروته بعد بل زاد من سرعة انتشاره

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن تفشي فيروس كورونا في العالم لم يبلغ مرحلة الذروة بعد، بل أن وتيرة انتشاره ازدادت.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الأوضاع الوبائية في أمريكا اللاتينية لا تبدو جيدة مع ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
وقال إن ظهور العلامات على تراجع معدلات الوفيات بالفيروس عالميا "لا يعني نجاح" مكافحة الجائحة.
وأكد أن المنظمة تدرس حاليا إمكانية انتقال الفيروس عبر الهواء، مشيرا إلى أن الأدلة على هذا الاحتمال "تتزايد" لكنها "ليست نهائية حتى الآن".
والأسبوع الماضي أكد مدير الصحة العالمية أن المنظمة سترسل فريقا علميا إلى الصين للتحقيق في أصول الفيروس.
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