وزير الخارجية الجزائري يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا و تداعياته على أمن المنطقة.
ودعا بوقدوم - في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن حول الأزمة الليبية عبر الفيديو كونفرانس جميع
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجيةعلى المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على إنتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والإحترام الكامل للإرادة السيدة للشعب الليبي، يضيف البيان.
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