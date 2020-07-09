اخبار العالم

وزير الخارجية الجزائري يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حذر وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، من خطورة تدهور الوضع في ليبيا و تداعياته على أمن المنطقة.

 

ودعا بوقدوم - في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن حول الأزمة الليبية عبر الفيديو كونفرانس جميع

Advertisements
الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبيوالدولية المهتمة بالشأن الليبي لتكثيف الجهود لإيجاد حل للأزمة بما يضمن وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.

 

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية

على المقاربة الجزائرية التي تحظى بقبول جميع الأطراف الليبية والقائمة على حقن الدماء وحث الأشقاء في ليبيا على إنتهاج خيار الحوار كسبيل وحيد لإيجاد حل سياسي  للأزمة وفقا للشرعية الدولية ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك مع المراعاة التامة والإحترام الكامل للإرادة السيدة للشعب الليبي، يضيف البيان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الجزائري يحذر من خطورة تدهور الوضع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا