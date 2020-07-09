الرئاسة الجزائرية : تزايد إصابات فيروس كورونا بسبب عدم التقيد باجراءات الوقاية

قالت الرئاسة الجزائرية إن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الولايات مؤخرا، نجمت عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية،والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة.
المجيد تبون، سيرأس غدا الخميس، جلسة عمل تخصص لدراسة تطور الوضع في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بفيروس كورونا، الناجمة في بعض الولايات، عن عدم التقيد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضع.
وأضافت الرئاسة الجزائرية في بيان لها مساء اليوم، إن الرئيس عبد
وأوضح البيان أنه سيشارك في هذا اللقاء عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وقادة الأجهزة الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة، وولاة كل من الجزائر العاصمة، ووهران، وبسكرة، وسطيف وورقلة.
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