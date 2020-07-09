لجنة مكافحة كورونا بإيران تعقد اجتماعا طارئا ووزير الصحة ينتقد الرئيس روحاني

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، إن ضعف الاقتصاد أخضع إيران في عملية مكافحة الفيروس.

وعقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، على وقع تفشي الفيروس في العاصمة الإيرانية وارتفاع معدلات الوفيات والإصابات فيها، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف أنه "في حال هزمت إيران أمام كورونا، سيكون ذلك بسبب الاقتصاد المتأثر بالعقوبات

الأمريكية".

وأفاد نمكي بأن وزارة الصحة بدلا من أن تصب اهتمامها على الشؤون الصحية، اضطرت للتركيز أكثر على الوضع المعيشي والاقتصادي والسماح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية.

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وكشف عن أن وزارة الصحة لم تحصل إلا على أقل من 30% من مبلغ المليار الدولار، الذي خصصه المرشد الأعلى علي

خامنئي لمكافحة فيروس كورونا، من صندوق التنمية الوطني.

كما انتقد وزير الصحة تعامل الأجهزة الأمنية والرئيس الإيراني حسن روحاني مع الجائحة، حيث قال: "تصلنا تقارير أمنية تفيد بأن الفقر قد يقود إلى تمرد المجتمع"، مضيفا أن حسن روحاني والأجهزة الأمنية يفكرون بالوضع الاقتصادي للمواطنين وليس سلامتهم.

وتابع: "المسؤولون الاقتصاديون هم المسؤولون عن تقديم آليات لإدارة البلاد في ظل جائحة كورونا من دون أن يؤدي ذلك إلى الفقر والتمرد، وليس وزارة الصحة".