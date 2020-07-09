مصر… 1025 إصابة جديدة و75 حالة وفاة إثر فيروس كورونا المستجد

وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 1025 إصابة جديدة بفيروس كورونا 75 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 78304 حالات، والوفيات إلى 3564 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 523 مصابا للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين 22241 حالة في عموم البلاد.

وكانت أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة.

كما أشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، خروج 480 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

Advertisements

وكانت مصر أعلنت، الاثنين، تسجيل 79 حالة وفاة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

في السياق نفسه، أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 544 ألفا و311 شخصا في العالم منذ أن أعلنت الصين رسميا ظهوره في كانون الأول.

وسجلت رسميا إصابة أكثر من 11 مليونا و853 ألفا و530 شخصا في 196 بلدا ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم 6 ملايين و266 ألفا ومئة شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.