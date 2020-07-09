كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الوفيات إلى 978 حالة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بتراجع 6 حالات عن اليوم السابق، لصبح بذلك إجمالي الإصابات 17348.
كما أشار إلى شفاء 235 حالة جديدة، ليرتفع عديد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 12329 في حين يتواجد 52 مريضاً في العناية المركزة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.