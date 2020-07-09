كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 10 وفيات و469 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل مجموع الوفيات إلى 978 حالة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بتراجع 6 حالات عن اليوم السابق، لصبح بذلك إجمالي الإصابات 17348.

كما أشار إلى شفاء 235 حالة جديدة، ليرتفع عديد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 12329 في حين يتواجد 52 مريضاً في العناية المركزة.

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