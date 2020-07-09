كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كندا تتفوق على أمريكا في التصدي لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، على تعثر الجهود الأمريكية في مواجهة فيروس كورونا، قائلا، إن بلاده تصدت للجائحة بشكل أفضل من كثير من حلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وسجلت كندا، التي يبلغ عدد سكانها عشر سكان الولايات المتحدة، حتى الآن 8711 وفاة و106167 إصابة، وقال ترودو إن الوضع آخذ في الاستقرار رغم بقاء بعض نقاط التفشي الساخنة.

في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين إصابة و131000 وفاة. وأصدرت السلطات تقارير عن زيادات مزعجة في الحالات اليومية في ما يقرب من 20 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين.

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وقال ترودو في مؤتمر صحفي، "تمكنا من السيطرة على الفيروس بشكل أفضل من كثير من حلفائنا، بما في ذلك جيراننا بشكل خاص"، مضيفاً أن ذلك سيساعد في الجهود الرامية لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وتحظر كندا والولايات المتحدة السفر غير الضروري بين البلدين منذ مارس وتبحثان ما إذا كان سيتم تمديد الحظر عندما ينقضي أجله في 21 يوليو.

وبالرغم من أن علاقات ترودو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت طيبة على مدى 18 شهراً ماضية، إلا أنه لم يحضر اجتماعاً في واشنطن اليوم الأربعاء للإعلان عن بدء اتفاقية تجارية قارية جديدة مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وعبر ترودو، الذي كان سيتعين عليه دخول الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد عودته، عن مخاوفه المتجددة إزاء احتمال فرض رسوم جمركية أمريكية على صادرات الألومنيوم الكندية.