شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على المروحية المفقودة في بيرو ومقتل جميع ركابها والان نبدء بالتفاصيل

قالت القوات الجوية في بيرو إنه تم أمس الأربعاء العثور على مروحية عسكرية كانت مفقودة، وقد لقي جميع ركابها السبعة حتفهم.

وعثر على المروحية في منطقة ايمازا بإقليم باجوا، شمالي البلاد.

ولقي طاقم المروحية المكون من أربعة أفراد، وأيضا ثلاثة ركاب حتفهم في الحادث.

وكانت المروحية وهي سوفيتية الصنع طراز "مي17-" تحمل مساعدات لمجتمع تشيجا في نفس المنطقة، عندما اختفت أول أمس الثلاثاء. ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث.