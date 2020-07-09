شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على المروحية المفقودة في بيرو ومقتل جميع ركابها والان نبدء بالتفاصيل
قالت القوات الجوية في بيرو إنه تم أمس الأربعاء العثور على مروحية عسكرية كانت مفقودة، وقد لقي جميع ركابها السبعة حتفهم.
وعثر على المروحية في منطقة ايمازا بإقليم باجوا، شمالي البلاد.
ولقي طاقم المروحية المكون من أربعة أفراد، وأيضا ثلاثة ركاب حتفهم في الحادث.
وكانت المروحية وهي سوفيتية الصنع طراز "مي17-" تحمل مساعدات لمجتمع تشيجا في نفس المنطقة، عندما اختفت أول أمس الثلاثاء. ولم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على المروحية المفقودة في بيرو ومقتل جميع ركابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.