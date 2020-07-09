القومي للمرأة: 400 شكوى بشأن التحرش الجنسي خلال الأسبوع الماضي





وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر إلى الحكومة على التعديل التشريعي لضمان سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش.

وقالت مايا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي ام سي” الذي يقدمه الاعلامي رامي رضوان، إن التشريع سيضمن سرية بيانات المجني عليهن يساهم في مواجهة التحرش، مؤكدة أن التعديل التشريعي تاريخي ونرجو من الأهالي والسيدات سرعة الإبلاغ عن أي حالات تحرش.

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وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن مكتب الشكاوي تلقى بلاغات بشأن قضايا تحرش جديدة وصلت 400 شكوي خلال الأسبوع الماضي، لافتةً إلى أن البلاغات الخاصة بقضايا التحرش تتمتع بالسرية التامة داخل المجلس القومي للمرأة.