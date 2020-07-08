شفاء نجم “الأسود” من فيروس “كورونا”

تحدثت تقارير إعلامية سعودية عن شفاء مهاجم المنتخب الوطني والنصر السعودي نور الدين امرابط من فيروس “كورونا” المستجد بعدما جاءت نتيجة التحليل الأولى للكشف عن “كوفيد ى19” إيجابية عقب عودته من هولندا.

وكشفت المصادر ذاتها، اليوم الأربعاء، أن التحليلة الثانية للكشف عن الفيروس جاءت نتيجتها سلبية، وهو ما يعني شفاؤه من الفيروس، مبرزة في السياق ذاته أنه سيخضع لتحليلة ثالثة للتأكد من شفائه بشكل كلي من الوباء، الذي أوقف عجلة الكرة العالمية عن الدوران لأشهر.

وشددت المصادر ذاتها أنه في ظل الحالة الصحية الراهنة للاعب امرابط بات مؤهلا للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة يوم 5 غشت المقبل لحساب منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي للمحترفين.