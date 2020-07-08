غوارديولا: ظهرنا بشكل مبهر أمام نيوكاسل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن سعادته بمستوى فريقه بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد، في إطار البريمييرليغ.

وذكر غوارديولا في تصريحات لشبكة بي تي سبورت "ظهرنا بشكل مبهر مع الالتزام واللعب بصورة جيدة".

وأضاف "الفريق دائمًا متواجد، هذا تحضير جيد لمباراتي آرسنال وريال مدريد، كل اللاعبين يستحقون المشاركة. أحاول منحهم الفرصة بأكبر صورة ممكنة، لا أفضل اختيار 11 لاعبًا فقط، بل نحاول أن يتنافس الجميع".

وأشاد غوارديولا بالقائد ديفيد سيلفا الذي يخوض موسمه الأخير مع الفريق، بقوله "ظهر بشكل جيد، وكذلك في مباراة ساوثهامبتون".

وأتم "ديفيد سيلفا أسطورة يجيد اللعب في مساحات ضيقة للغاية، لم أر لاعبًا مثله".