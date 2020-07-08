مُستجدات كورونا: ترجيح إصابة 30 مليون أميركيًا بالفيروس والإصابات تتجاوز 12 مليونًا بالعالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوز، عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، 12 مليونًا، حول العالم، اليوم الأربعاء، ورجّح مسؤولون أميركيّون إصابة 30 مليون أميركيٍّ بالفيروس، وسجّلت عدة دول عربية إصابات ووفيات جديدة، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكر موقع "Worldometer" المختص برصد إحصائيات الفيروس حول العالم، أن عدد المصابين، قد بلغ 12 مليونا وألفين و132.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بـ3 ملايين و104 آلاف و467، تلتها البرازيل بمليون و674 ألفا و655، ثم الهند بـ760 ألفا و761.

فحص شاب أميركي (أ ب)

وحلت روسيا في المرتبة الرابعة، تلتها بيرو، وتشيلي، وإسبانيا، وبريطانيا، والمكسيك، وإيران، وإيطاليا، وباكستان، والسعودية، وجنوب إفريقيا.

ووفقا للموقع ذاته، بلغ عدد وفيات كورونا حول العالم 548 ألفا و152، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6 ملايين و952 ألفا و778.

ورجح مسؤولون بوزارة الصحة الأميركية، الأربعاء، إصابة نحو 30 مليون من سكان الولايات المتحدة بفيروس كورونا.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان معهد جونز هوبكنز، المعني برصد تطورات الفيروس، وصول عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة، إلى 3 ملايين.

متسوّقون إسبانيون (أ ب)

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤولين بوزارة الصحة، لم تسمهم، القول، إن "الرقم الحقيقي لعدد المصابين بكورونا ربما يكون 10% من إجمالي عدد السكان، أي 10 مرات أكثر من الرقم المعلن عنه رسميا".

وأوضحوا أن الارتفاع السريع في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة "لا يمكن تفسيره إلا أنه مجرد نتيجة لزيادة عدد فحوصات الكشف عن الفيروس".

وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان، إنه تم تسجيل 1025 إصابة جديدة بالفيروس، و75 وفاة، و523 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة الفيروس في مصر إلى 78 ألفا و304 إصابات، من ضمنها 3 آلاف و564 وفاة، و22 ألفا و241 متعافيا، بحسب البيان.

وفي ما يخصّ الفيروس عربيًا، فقد أعلنت السعودية، الأربعاء، تسجيل 42 وفاة بكورونا، فيما رصدت قطر 4 وفيات بالفيروس.

وأفادت الصحة السعودية بتسجيل 42 وفاة، و3.036 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 3.211 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 220 ألفا و144؛ منها 2.059 وفاة، و158 ألفا و50 حالة تعاف.

في أحد المشافي الإسبانية (أ ب)

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات و608 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 1.204 مرضى منه.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 101 ألف و553؛ منها 138 وفاة، و96 ألفا و107 حالات تعاف.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، بتسجيل 94 وفاة و2.741 إصابة، إضافة إلى تعافي 1.627 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 67 ألفا و442، منها 2779 وفاة، و37 ألفا و879 حالة تعاف.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان، تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، و4 وفيات و50 حالة تعافٍ.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا، إلى 5 آلاف و87، بينها 139 وفاة و1994 حالة تعاف، بحسب المصدر ذاته.

عراقي يقي نفسه من الفيروس (أ ب)

وأعلنت وزارة الصحة الصومالية، في بيان، إصابة 13 بالفيروس، وتعافي 51.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الصومال، إلى 3 آلاف و28 منها 92 وفاة و1147حالة تعاف.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 123 إصابة، إضافة إلى تعافي 209 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و730، منها 240 وفاة، و10 آلاف و848 حالة تعاف.

وأعلن السودان، تسجيل 87 إصابة بكورونا، ليتجاوز بذلك عتبة الـ10 آلاف، فيما رصد لبنان 39 إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة السودانية بتسجيل 14 وفاة، و87 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 40 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10 آلاف و84؛ منها 636 وفاة، و5074 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 20 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1945؛ منها 36 وفاة، و1368 حالة تعاف.