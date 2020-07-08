روسيا تجري فحوصات للتأكد من تفشي الطاعون الدملي بين القوارض شرقي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت روسيا، يوم الأربعاء، عن بدء إجراء فحوصات على القوارض وخاصةً المرموط في منطقة نائية شرقي البلاد، للكشف عن إصابتها بالطاعون الدملي بعد الإعلان عن حالات إصابة مؤكدة بالمرض في منغوليا والصين.
وناشد مسؤولو الصحة العامة أهالي المنطقة، عبر الوكالة الحكومية لمراقبة سلامة المستهلك "روسبوتريبنادزور"، بعدم اصطياد المرموط أو تناوله، لا سيما بعد أن أكدت منغوليا، الأسبوع الماضي، إصابة شقيقين بالطاعون الدملي بعد أن أكلا لحم مرموط موبوء.
وحذرت الوكالة من تزايد خطر وصول الطاعون الدملي إلى المناطق المجاورة مثل توفا، وألتاي التي أطلق فيها المسؤولون حملة توعية عامة، مستبعدةً أن ينتشر المرض الذي ينتقل من الحيوانات والبراغيث المصابة إلبشر، في بقية أنحاء البلاد على الرغم من أنه شديد العدوى.
وصرحت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بأنها تراقب عن كثب حالة مصاب بالطاعون الدملي في الصين، بعد أن أبلغتها سلطات بكين بذلك.
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