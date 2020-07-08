شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1025 إصابة جديدة و75 وفاة وتعافي 523 والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم، وفقا لبيان الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و 3564 حالة وفاة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماضي، فإن زوال الأعراض المرضية بعد 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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