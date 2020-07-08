شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقطع مئات أشجار الزيتون في سلفيت والان نبدء بالتفاصيل

قطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مئات أشجار الزيتون شرق سلفيت، فيما أحرق مستوطنون، عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في سلفيت أن قوات الاحتلال قطعت أكثر من 200 شجرة زيتون، في منطقة "شكارة" بأراضي ياسوف المحاذية للطريق الواصل بين بلدتي بيتا وحوارة.

وفي نفس الصعيد، أضرم مستوطنون يهود، النار في حقول زراعية جنوب بلدة بورين في نابلس، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.