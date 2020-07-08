وفاة رئيس وزراء ساحل العاج جراء مشاكل بالقلب

الخليج 365 - وكالاتالخميس 2020/7/9 01:24 ص بتوقيت أبوظبي
توفي رئيس حكومة ساحل العاج أمادو غون كوليبالي، الذي كان مرشح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر، الأربعاء عن 61 عاما، حسبما أعلنت الرئاسة.
وأعلن أمين عام الرئاسة باتريك آشي على التلفزيون الحكومي "يؤسفني جدا أن أعلن أن رئيس الوزراء أمادو غون كوليبالي، رئيس الحكومة، غادرنا بعد ظهر اليوم عقب المشاركة في اجتماع حكومي".
وكان كوليبالي عاد إلى الدولة الواقعة بغرب أفريقيا الأسبوع الماضي بعد غياب شهرين في فرنسا لتلقي العلاج جراء إصابته بمشكلات في القلب.
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