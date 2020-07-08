شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الامريكي يهدد بوقف تمويل المدارس إذا لم تفتح أبوابها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ھدد الرئیس الامریكي دونالد ترامب الیوم الاربعاء بوقف تمویل المدارس التي لن تفتح أبوابھا للدراسة، رغم ارتفاع في أعداد المصابین بحائجة فیروس (كورونا المستجد)، في الولایات المتحدة.

Advertisements وھاجم ترامب في تغریدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تویتر) الدیمقراطیین قائلا "یعتقد الدیمقراطیون أن فتح المدارس قبل انتخابات نوفمبر سیكون سیئا علیھم لكنھ مھم للأطفال وأسرھم.. قد یقطع التمویل إن لم تفتح". وفي تغریدة أخرى انتقد ترامب التعلیمات الصحیة التي وضعتھا مراكز مكافحة الأمراض والوقایة منھا الولایات المتحدة لإعادة فتح المدارس ووصفھا بأنھا "صارمة ومكلفة للغایة". وأضاف ترامب "بینما یریدون إعادة فتحھا (المدارس) یطلبون منھا أمورا غیر عملیة على الاطلاق.. سألتقي بھم".

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