توفي رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي، يوم الأربعاء، عن سن 61 عاما، وأعلن الرئيس الحسن واتارا إن أمادو جون كوليبالي، وفاة رئيس وزراء ساحل العاج ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في أكتوبر، وأضاف الحسن واتارا أن البلاد في حالة حداد.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال واتارا إن غون كوليبالي، 61 عاما، توعكت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي، وتم انتقاء الوزير الراحل كمرشح الحزب الحاكم في شهر مارس.
جدير بالذكر أن غون كوليبالي عاد إلى البلاد يوم 2 يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة، كما أجرى جراحة القلب في عام 2012
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي عن عمر يناهز 61 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.