وفاة رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي عن عمر يناهز 61 عامًا

توفي رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي، يوم الأربعاء، عن سن 61 عاما، وأعلن الرئيس الحسن واتارا إن أمادو جون كوليبالي، وفاة رئيس وزراء ساحل العاج ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في أكتوبر، وأضاف الحسن واتارا أن البلاد في حالة حداد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال واتارا إن غون كوليبالي، 61 عاما، توعكت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي، وتم انتقاء الوزير الراحل كمرشح الحزب الحاكم في شهر مارس.

جدير بالذكر أن غون كوليبالي عاد إلى البلاد يوم 2 يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة، كما أجرى جراحة القلب في عام 2012