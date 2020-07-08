وزير الخارجية: الميلشيات الإرهابية جاءت من ليبيا واستهدفت أرواح العشرات بالجوامع والكنائس داخل مصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن قوى الشر امتدت من ليبيا واستهدفت أرواح العشرات في الجوامع والكنائس داخل مصر.

وأضاف شكري، خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن الدولي حول “تطورات الأوضاع في ليبيا”، أن هناك تهديدات تمثل خطرًا حقيقيًا على مصر ولن نتهاون في التعامل معها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن هناك مساحات كبيرة من غرب ليبيا أصبحت موطئ قدم للتطرف وملاذا أمنا للمنظمات الإرهابية، وأن مصر انخرطت بالعملية السياسية حول ليبيا وسهلت الاتصالات بين الأطراف الليبية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الرؤى المتناقضة وتطلعات الهيمنة الإقليمية السبب في المأزق الليبي، مشددًا على أن الأزمة في ليبيا تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

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قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن ذبح 21 مصريًا في سرت الليبية كان جريمة بشعة صدمت ضمير البشرية، وأن الأزمة في ليبيا تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار وزير الخارجية، إلى الرؤى المتناقضة وتطلعات الهيمنة الإقليمية السبب في المأزق الليبي، مؤكدًا أن مصر انخرطت بالعملية السياسية حول ليبيا وسهلت الاتصالات بين الأطراف الليبية.

ولفت سامح شكري، إلى أن مساحات كبيرة من غرب ليبيا أصبحت موطئ قدم للتطرف وملاذا أمنا للمنظمات الإرهابية.