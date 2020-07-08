ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بأسوان لـ759 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في محافظة أسوان لـ759 حالة خرجوا جميعًا من مستشفى العزل في الصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إنه جرى اليوم الأربعاء، خروج 9 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض، لافتًا أن منهم حالتين من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و7 حالات من المدينة الشبابية، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 372 حالة، بالإضافة إلى 387 حالة خرجت من المدينة الشبابية.