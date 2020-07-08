خارجية فلسطين : 173 وفاة و3426 إصابة و1457 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا حول العالم

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد، في صفوف جاليات الفلسطينيين حول العالم إلى 173 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين في السعودية والبرازيل.

وأعلنت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء - تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، والسلفادور، وجواتيمالا، والبرازيل، ما يرفع عدد الإصابات حتى الآن إلى 3426 حالة، فيما سجلت 1457 حالة تعاف.



وفي سياق متصل، نوهت وزارة الخارجية بأنه استكمالا لجهود دولة فلسطين في إنهاء الترتيبات والتنسيقات اللازمة لمغادرة الدفعة الثانية من العالقين في الوطن إلى

الإمارات العربية المتحدة، اطمأن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك اليوم في استراحة أريحا، على سفر هذه الدفعة وتضم 52 مواطنا، ومغادرتهم عبر معبر الكرامة باتجاه مطار الملكة علياء الدولي للالتحاق بعملهم وأسرهم.



وأكد فريق العمل المختص في الوزارة، بأن الدفعة الأولى من العالقين في الضفة الغربية المحتلة، والراغبين بالالتحاق بأعمالهم وأسرهم في الخارج سيغادرون الى إسطنبول يوم غد الخميس.

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بدورها، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس

"كورونا" لمواطن (61 عاما)، ما يرفع عدد الوفيات الى 47 حالة، مضيفة أنه لم تسجل إصابات جديدة ليستقر عدد الإصابات على 99 إصابة،



وتتابع السفارة والقنصلية مع الجهات السعودية المختصة، إجراءات الدفن، وتقف عند احتياجات أسرة وذوي الفقيدة والحالات المصابة وفقا لإمكانياتها.



من جانبها، أكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3 أشخاص، فيما سجلت إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات الى 48.



وفي الولايات المتحدة الأميركية، أكد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية هناك، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في ولايتي فلوريدا وميشيجان، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1887 إصابة، فيما لم يتم رصد أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند 64 شخصا.