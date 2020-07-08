وزير الإعلام اليمني يدين استهداف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب بصاروخ باليستي

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني استهداف المليشيا الحوثية، حي سكني مكتظ بالسكان في منطقة الروضة وسط مدينة مأرب بصاروخ باليستي "إيراني الصنع" والذي أسفر عن تضرر عدد من منازل المواطنين.
وأوضح الإرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) - أن استمرار المليشيا الحوثية في استهداف منازل المواطنين والمنشآت العامة والخاصة فيمدينة مأرب بالصواريخ الباليستية وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، نابع من حقد دفين على المدينة وأبنائها الذين كانوا اول من تصدى للمخطط الانقلابي والمشروع الإيراني.
العسكري الذي دفعت به لتعود كل مرة بخفي حنين، وراحت ترمي حمم فشلها وخيبتها بإطلاق صواريخ باليستية للانتقام من المدينة التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين".
وقال الإرياني "إن مليشيا الحوثي عجزت عن إحداث اختراق عسكري باتجاه مدينة مأرب رغم كل رهاناتها والأنساق البشرية والعتاد
وأكد أن مأرب التي قاومت مليشيا الحوثي، وانتصرت وأسقطت أسطورة المليشيا التي لا تقهر في أوج قوتها بعد التمرد والانقلاب على الدولة ومؤسساتها ونهب عتاد الجيش في العام 2015، لن تستسلم اليوم أمام محاولات ترهيبها وتركيعها والنيل من عزيمة أبنائها بهذا الاستهداف الجبان.
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