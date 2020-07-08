أكد وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أنه وردت اليه معلومات ومؤشرات تؤكد مشاركة جهاز المخابرات التركية في أعمال الشغب والعنف التى وقعت في فيينا الأسبوع الماضي، بعد اعتداء أتراك على مظاهرة سلمية للأكراد.
إن جهاز المخابرات التركي متورط في أعمال الشغب التي حدثت مؤخرًا في فيينا، بحسب أدلة وتقارير جمعتها عناصر أمنية قامت بتصوير المشاركين من المتظاهرين اليساريين الأكراد.
وقال نيهمر في تصريحات، اليوم الأربعاء،
وأوضح نيهمر أن التحقيقات فىهذه الأحداث أخذت منحى جديدا بعد ثبوت ضلوع تركيا فيها، لافتًا إلى أنه لديه وثائق ومقاطع مصورة تدين العناصر التركية التى تورطت فى الاعمال التخريبية فى فيينا.
كانت عناصر تركية، قد اعتدت على مظاهرات للاكراد في فيينا على مدار 4 أيام، ما تسبب فى شغب وتدمير ممتلكات وإ0صابة رجال شرطة نمساويين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية النمساوي : لدينا وثائق تثبت تورط المخابرات التركية في عنف فيينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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