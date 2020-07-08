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إصابات كورونا في أمريكا تقترب من الـ3 مليون

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بلغت أ عداد حالات الإصابة المسجلة بفيروس في الولايات المتحدة مليونين و982 ألفا و900 حالة.

ولفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إلى أن هذا العدد يأتي بزيادة 50304

حالات عن الإحصاء السابق، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 932 إلى 131065 حالة، وفقًا لرويترز.

وقالت المراكز الأمريكية إن هذا

الإحصاء يسجل حالات الإصابة والوفاة بكوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من يوليو مقارنة بالإحصاء السابق قبل يوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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