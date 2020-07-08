وفاة رئيس وزراء ساحل العاج

توفي رئيس وزراء ساحل العاجأمادو غون كوليبالي اليوم الأربعاء عن سن 61 عاما.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أعلن الرئيس الحسن واتارا إن أمادو جون كوليبالي، وفاة رئيس وزراء ساحل العاجومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في أكتوبر.
واضاف الحسن واتارا أن البلاد في حالة حداد.
وقال واتارا إن غون كوليبالي، 61عاما، أصبح مريضا خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي.
وقد تم انتقاؤه كمرشح الحزب الحاكم في مارس، وعاد إلى البلاد في 2 يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة، كما أجرى جراحة القلب في عام 2012.
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