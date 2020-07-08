توفي رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي اليوم الأربعاء عن سن 61 عاما. أمادو غون كوليبالي اليوم الأربعاء عن سن 61 عاما. ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أعلن الرئيس الحسن واتارا إن أمادو جون كوليبالي، وفاة رئيس وزراء ساحل العاج ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في أكتوبر. ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في أكتوبر. واضاف الحسن واتارا أن البلاد في حالة حداد. Advertisements وقال واتارا إن غون كوليبالي، 61 عاما، أصبح مريضا خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي. عاما، أصبح مريضا خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي. وقد تم انتقاؤه كمرشح الحزب الحاكم في مارس، وعاد إلى البلاد في 2 يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة، كما أجرى جراحة القلب في عام 2012.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رئيس وزراء ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.