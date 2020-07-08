المالكي يبحث مع رئيس تيار الحكمة الأوضاع السياسية والأمنية بالعراق

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، اليوم الأربعاء، مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، فضلا عن تداعيات وباء في العراق، فضلا عن تداعيات وباء كورونا وهبوط أسعار النفط وانعكاسها على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأكدا الجانبان خلال اللقاء، أهمية تنسيق المواقف بين القوى السياسية ودعم مؤسسات الدولة لتجاوز التحديات. وشدد الطرفان على ضرورة تركيز الجهد الحكومي للنهوض بالواقع الأمني والخدمي في العراق.

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