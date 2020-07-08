ضبط خلية تهريب الطائرات المسيرة في مأرب

أكدت وزارتا الدفاع والداخلية اليمنيتان أن الخلية الحوثية التي تم القضاء عليها وضبط بعض عناصرها بوادي عبيدة بمحافظة مأرب بزعامة المتهم محسن صالح سبيعان، كانت متورطة في ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة والمصلحة العامة، وفي جرائم قتل ونهب وحرابة واغتيالات.

وكانت تعمل لحساب الميليشيا الحوثية المتمردة ولها ارتباطات تنظيمية مع الميليشيا، وشاركت في عدد من الجرائم والتخطيط لزعزعة أمن واستقرار محافظة مأرب والاعتداء على السلطات الدستورية والتزعم لعصابة مسلحة بهدف إحداث اختراق لمصلحة الميليشيا.

تفاصيل جديدة

عرضت الوزارتان في مؤتمر صحفي مشترك بمدينة مأرب، عقده الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب العميد الركن يحيى حميد، معلومات وتفاصيل جديدة حول الإجراءات المتخذة ضد الأعمال الإرهابية التي قامت بها العصابة من أعمال الحرابة ومقاومة السلطة والقتل العمد والشروع فيه والتخابر مع العدو الحوثي.

وأشار مجلي وحميد في بيان لهما، إلى أن تلك العناصر متورطة في جرائم اعتراض سيارات وشاحنات تابعة للقوات المسلحة وقوات التحالف العربي الداعمة للشرعية، كما تورطت في تنفيذ عدد من جرائم زراعة الألغام والعبوات الناسفة والقيام باغتيالات قيادات عسكرية وأمنية، والتعاون مع مروجي الممنوعات وتهريب الأسلحة والمواد التصنيعية الحربية للطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة وإرسالها للميليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء وصعدة.

جرائم متعددة

أكد مصدر مطلع أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تلقت بلاغات ومعلومات بارتكاب المدعو د. محسن صالح محسن سبيعيان، وعصابته المسلحة عددا من الجرائم في منطقة الخشعة بمديرية الوادي محافظة مأرب، والتخابر مع ميليشيات الحوثي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الوقائع والجرائم المقيدة لدى الجهات المختصة، مضيفا أن الجهات المعنية قامت بالانتشار حول مكان تواجد المتهمين وقاموا بمناداتهم لتسليم أنفسهم حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والامتثال للنظام والقانون، إلا أنهم قاوموا بمختلف أنواع الأسلحة التي يمتلكونها، وتم التعامل بالمثل، وأدى ذلك إلى مصرع قائد العصابة المسلحة المتهم محسن صالح محسن سبيعيان، ومجموعة من عصابته المسلحة من أقاربه وعناصر من محافظات أخرى وفرار بقية أفراد العصابة أثناء المواجهة».

مخزن للأسلحة

أشار المصدر، إلى أنه تم العثور على أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت تستخدمها العصابة أثناء المواجهة، وتم العثور على مخزن أسلحة وذخائر مدفعية، وقطع تصنيع طائرات مسيرة وغيرها من المواد التي تستخدم في التصنيع الحربي وأجهزة اتصالات وتشويش، ووثائق تؤكد ارتباط العصابة بميليشيات الحوثي.

جماعة التمرد الحوثي

Advertisements

أكد المصدر ارتباط سبيعان بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزاما بمخططاتهم الإجرامية والتخريبية والإرهابية، وقيام المتهم المذكور وعصابته بشراء ونقل أسلحة وذخائر وإيصالها لميليشيات الحوثي.

مبينا أنه قام هو وعصابته بارتكاب وقائع تخريبية وإجرامية وإقلاق الأمن والسكينة العامة في محافظة مأرب.

لافتا إلى أن المتهم قام وعناصره بتهريب شاحنة محملة بأسلحة إلى حوش منزله لغرض إيصالها إلى الانقلابيين، وبعد قيام عمه محسن محمد سبيعيان باعتراضه، قام بقتل عمه، ثم سارع بالهروب إلى محافظة صنعاء.

السبيعان وعصابته

- مرتبطون بجماعة التمرد الحوثية بصورة تنظيمية والتزاما بمخططاتهم الإجرامية والتخريبية والإرهابية

- يقومون بشراء ونقل أسلحة وذخائر وإيصالها لميليشيات الحوثي

- ارتكبوا وقائع تخريبية وإجرامية وإقلاق الأمن والسكينة العامة في محافظة مأرب

- المتاجرة بالممنوعات من خلال استلامها من ساحل البحر العربي ونقلها إلى مناطق ميليشيات الحوثي

- قاموا باستحداث نقاط للتقطيع والحرابة وإخافة السبيل في الخط العام الرابط بين مركز المحافظة ومنطقة الرويك