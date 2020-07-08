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القيادة الأمريكية تدعم الجيش اللبناني

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أكّد قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي استمرار القيادة العسكرية الأمريكية في دعم الجيش اللبناني الذي يدافع عن استقلال لبنان وسيادته.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون، الجنرال ماكينزي، في قصر بعبدا في زيارة تعارف بعد تعيينه في منصبه الجديد، وذلك بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

ولفت الجنرال ماكينزي «إلى القدرات المميزة التي يتمتع بها الجيش اللبناني في مختلف المستويات القتالية والتدريبية، والتي يعززها التدريب الجيد والمتواصل». بدروه نوه الرئيس عون بـ»التعاون القائم بين الجيشين اللبناني والأمريكي في مجالات التدريب والتسلح»، متمنيا تطوير التعاون العسكري بين البلدين.


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