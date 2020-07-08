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واشنطن وبكين تتبادلان فرض قيود على التأشيرات

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تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض قيود على منح تأشيرات الدخول في إطار خلافهما بشأن التيبت، ما يفاقم التوتر الدبلوماسي بين القوتين العظميين. وأعلنت الصين فرض قيود على الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة الذين «يسيئون التصرّف» في ما يتعلّق بالقضايا المرتبطة بالتيبت، وذلك ردا على قيود مماثلة كشفت عنها واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستتّخذ إجراءات بحق عدد لم يحدده من المسؤولين بموجب قانون أمريكي جديد يضغط على الصين للسماح للأمريكيين بزيارة المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، مجددا دعوته إلى «حكم ذاتي جدي» في المنطقة التي يشكّل البوذيون غالبية سكانها.


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