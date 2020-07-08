واشنطن وبكين تتبادلان فرض قيود على التأشيرات

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن ستتّخذ إجراءات بحق عدد لم يحدده من المسؤولين بموجب قانون أمريكي جديد يضغط على الصين للسماح للأمريكيين بزيارة المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، مجددا دعوته إلى «حكم ذاتي جدي» في المنطقة التي يشكّل البوذيون غالبية سكانها.
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