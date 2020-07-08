التحالف يدمر ثلاثة كهوف لداعش

دمر طيران التحالف الدولي ثلاثة كهوف تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء «طوزخورماتو» التابع لمحافظة كركوك. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن طيران التحالف الدولي وجه، الأربعاء، ضربات جوية استهدفت ثلاثة كهوف تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في قضاء «طوز خورماتو»، مما أدى إلى تدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن أحد هذه الكهوف ضم عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة، وقد شوهدت النيران تتصاعد منه.



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