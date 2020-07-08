إحالة الدويلة والمطيري للنيابة الكويتية

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر قوله، إن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال الدويلة، والمطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
وأضاف: إن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.
وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ»القبس» أن جهاز أمن الدولة استدعاهما، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات لهم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
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