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إحالة الدويلة والمطيري للنيابة الكويتية

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حال جهاز أمن الدولة بالكويت، النائب السابق مبارك الدويلة، وأمين عام الحركة السلفية سابقا حاكم المطيري للنيابة العامة، على خلفية فضيحة التسريبات مع زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي.

ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن مصدر قوله، إن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال الدويلة، والمطيري إلى النيابة العامة، على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.

وأضاف: إن هناك أكثر من تهمة وجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ»القبس» أن جهاز أمن الدولة استدعاهما، على خلفية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيلات لهم مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.


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