اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف

وبهذه المناسبة نوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية المقر، التي تعكس دعم قيادة المملكة لهذه المنظمة العربية، وللعمل الأمني العربي المشترك، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبه أكد البنيان أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم العمل العربي المشترك.
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