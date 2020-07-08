اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف

وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بحضور كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش، ومدير مكتب رئيس الجامعة ياسر العوشن.

وبهذه المناسبة نوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية المقر، التي تعكس دعم قيادة المملكة لهذه المنظمة العربية، وللعمل الأمني العربي المشترك، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد البنيان أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم العمل العربي المشترك.