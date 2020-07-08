اخبار العالم

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، في مقر وزارة الخارجية بمدينة الرياض، اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بحضور كل من وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ومدير عام العلاقات الخارجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية خالد الحرفش، ومدير مكتب رئيس الجامعة ياسر العوشن.

وبهذه المناسبة نوه وزير الخارجية بخطوة التوقيع على اتفاقية المقر، التي تعكس دعم قيادة المملكة لهذه المنظمة العربية، وللعمل الأمني العربي المشترك، ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد البنيان أن توقيع اتفاقية دولة المقر مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية يعد امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كما هو شأن هذه البلاد المباركة دائمًا في دعم العمل العربي المشترك.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا