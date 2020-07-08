كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يطلق حملات أمنية بالجفرة لمحاربة الظواهر السلبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، بتعزيز تواجده في مدينة الجفرة الليبية، وسط البلاد، وأطلق عدد من الحملات الأمنية لمحاربة الظواهر السلبية والهدامة بالمدينة.

وأطلقت قوات الجيش الليبي والقوات الأمنية في مدينة الجفرة حملة واسعة لمداهمة أوكار الفساد والجريمة لملاحقة المهاجريين غير القانونين، وتجار المخدرات والخمور.

وقال عبد الباسط اشنيبو، رئيس مجلس وأعيان مدينة "هون" بالجفرة إن هذه الحملات لن تتوقف وسستمسر في إزالة كافة المخالفات والعشوائيات التي تم الاعتداء فيها على المخطط العام للمدينة وسيتم محاسبة كل من ساهم في هذه الجرائم وسيحال إلى النيابة العامة الليبية.

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