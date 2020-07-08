كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر النمسا تكشف دليل يثبت تورط تركيا بأعمال العنف بفيينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كارل نيهمر، وزير الداخلية النمساوى، خلال تصريحات له اليوم الاربعاء، أن لديه معلومات تؤكد تورط جهاز المخابرات التركية بالمشاركة في أعمال الشغب والعنف التى وقعت في فيينا الاسبوع الماضي بعد اعتداء أتراك على مظاهرة سلمية للأكراد.

وقال نيهمر، أن المخابرات التركىة أصبحت متورط في أعمال الشغب التي حدثت مؤخرًا في فيينا بحسب أدلة وتقارير جمعتها عناصر امنية قامت بتصوير المشاركين من المتظاهرين اليساريين الأكراد.

واوضح، أن التحقيقات فى هذه الاحداث أخذت منحى جديدا بعد ثبوت ضلوع تركيا فيها، لافتا الى انه لديه وثائق ومقاطع مصورة تدين العناصر التركية التى تورطت فى الاعمال التخريبية فى فيينا.

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وكانت عناصر تركية قد اعتدت على مظاهرات للاكراد فى فيينا على مدار 4 أيام، مما تسبب فى شغب وتدمير ممتلكات واصابة رجال شرطة نمساويين.

والجدير بالذكر أن وزير الداخلية النمساوى قد أصدر بيان منذ أيام، قال فيه أن هذه الأحداث موضع تحقيق من قبل مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب وجهات أمنية أخرى .

ونوه إلى إقدام عدد من الأتراك على استخدام العنف ضد مظاهرة كردية يسارية؛ حيث اعتدوا على رجال الشرطة ومعداتهم، مشيرا إلى أن النمسا لن تسمح بأن تتحول أراضيها لساحة للصراع وأعمال العنف بين الفصائل التركية .

ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة الاندماج من أجل ضمان عدم تكرار تلك الأحداث ، موضحا أن وزير الاندماج سوزانا راب تقدمت بخطة جيدة من خمسة عناصر بهدف احتواء هذه الصراعات مستقبلا من خلال مراكز رصد وإنذار تدرس الصراعات القادمة مع الجاليات الأجنبية في البلاد وخلفيتها العرقية والدينية إضافة إلى تدريب الشرطة على مواجهة هذا النوع من الأحداث .