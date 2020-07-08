كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة رئيس وزراء ساحل العاج عن سن 61 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، بنأ وفاة رئيس وزراء ساحل العاج أمادو غون كوليبالي عن سن 61 عاما.

وأعلن الرئيس الحسن واتارا إن أمادو جون كوليبالي، وفاة رئيس وزراء ساحل العاج ومرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في أكتوبر.

وأضاف الحسن واتارا أن البلاد في حالة حداد.

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وقال واتارا إن غون كوليبالي، 61 عاما، توعكت صحته خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء وتم نقله إلى مستشفى حيث توفي.

وقد تم انتقاء الوزير الراحل كمرشح الحزب الحاكم في شهر مارس.

جدير بالذكر أن غون كوليبالي عاد إلى البلاد يوم 2 يوليو بعد إقامة طويلة في فرنسا للخضوع لفحص القلب والراحة، كما أجرى جراحة القلب في عام 2012.