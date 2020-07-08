كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئيس البرازيلي يعلن تعافيه من كورونا بعد تناوله جرعة ثالثة من "عقار ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الأربعاء، أنه أخذ يتماثل للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأثبتت الفحوص، إصابة بولسونارو بمرض كوفيد-19 أمس الثلاثاء، لينضم لمجموعة صغيرة من قادة العالم الذين أصيبوا بالمرض.
لكن هذا التشخيص لم يؤثر على رأي بولسونارو في المرض الذي وصفه في فترة سابقة بأنه مجرد "إنفلونزا بسيطة".
وقال بولسونارو، مساء أمس إنه يشعر بالفعل بتحسن أفضل، عقب تناوله ما وصفه بالجرعة الثالثة من عقار هايدروكسي كلوروكين.
ولا توجد أدلة علمية تثبت فعالية هذا العقار المضاد للملاريا في علاج مرض كوفيد-19، غير أن بولسونارو كنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يروج له كعلاج محتمل.
سبق أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد ظهور معلومات في وسائل الإعلام المحلية عن أنه يعاني من أعراض مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.
وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي، إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.
ويذكر أن بولسونارو حضر بعض الأحداث وخالط بشكل وثيق سفير الولايات المتحدة في البرازيل خلال احتفالات الرابع من يوليو.
وكتبت السفارة الأمريكية في البرازيل على تويتر، أن السفير تود تشابمان تناول الغداء، في الرابع من يوليو، مع بولسونارو وخمسة وزراء وإدواردو نجل الرئيس.
وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا من الفيروس في العالم إذ سجلت ما يصل إلى 1.6 مليون إصابة مؤكدة و65 ألف حالة وفاة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة يوم الاثنين.