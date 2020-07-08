إيطاليا تسجل 15 حالة وفاة و193 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، وفاة 15 شخصا في أنحاء البلاد وإصابة 193 بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ 34914 شخصا.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فقد تم الكشف عن 193 حالة إيجابية جديدة من ناحية العدوى بـ"كوفيد 19".

وأفادت بأنه تم تسجيل تعافي 825 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن مجموع الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 193640 حالة.

وسبق أن ارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك العدد التراكمي للمصابين والضحايا والمتعافين منذ اندلاع أزمة كورونا في الثلث الاخير من فبراير الماضي، 241 ألفا و956.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.