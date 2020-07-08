كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "المسماري": المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن المعركة الحقيقية بين الشعب الليبي والغزاة الأتراك، منوها بأن هنالك حشود عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق في غرب البلاد

وأوضح "المسماري"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الأربعاء، أن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل، وتعمل على دعم الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي.

وأشار إلى أن تركيا تقوم بقيادة المعركة والتحشيد للهجوم على مدينة سرت، وتريد الوصول إلى منطقة الهلال النفطي من أجل السيطرة على ليبيا.

ونوه بأن الجيش الوطني الليبي يرصد التحركات التركية في سرت والجفرة، متوقعا هجوما على سرت من قبل تركيا والميليشيات في أي وقت.

وتابع: "النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا".