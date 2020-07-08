المغرب يضع شرطا لدخول التراب الوطني.. اختبار كورونا لا تقل مدته عن 48 ساعة إجباري

وضع المغرب، اليوم الأربعاء، شروطا لدخول المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عائلاتهم إلى التراب الوطني، ابتداء من منتصف ليل 14 يوليوز 2020 عبر نقط العبور الجوية والبحرية.

وكشف بلاغ للحكومة، أنه يتعين على كل المسافرين تقديم قبل قبل صعود الطائرة اختبار الكشف (PCR) لايقل عن 48 ساعة وكذا اختبار سيريولوجي، وهي الاختبارات التي تكشف وجود فيروس كورونا المستجد في جسم الانسان.

وأفاد بلاغ للحكومة أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لانجاح عملية دخول المغاربة والمقيمين إلى التراب الوطني، بعد إغلاق الحدود لأكثر من 3 أشهر.

وأغلق المغرب حدوده البحرية والجوية، يوم 19 من شهر مارس الماضي وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.