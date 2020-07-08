أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الأربعاء، أن عملية دخول المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عائلاتهم الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من منتصف ليل 14 يوليوز 2020 عبر نقط العبور الجوية والبحرية. وأفاد بلاغ للحكومة أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عددا كافيا من الرحلات الجوية لانجاح هذه عملية دخول المغاربة. وأغلق المغرب حدوده البحرية والجوية، يوم 19 من شهر مارس الماضي وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. انطلاقا من 14 يوليوز المغرب يفتح الحدود في وجه مغاربة العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.