باريس هيلتون تعلن نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلنت الممثلة، والمغنية، وعارضة الأزياء الأمريكية، باريس هيلتون، عن قرارها الترشح إلى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
وشاركت هيلتون، على حسابها في “تويتر”، صورا مركبة بفوتوشوب، لتظهرها تستعرض جسمها فوق مكتب الرئيس في البيت الأبيض، وعلقت عليها “باريس رئيسة!”.
وأضافت الفنانة، وعارضة الأزياء الشهيرة: “بعد تفكير مطول، قررت أن المكتب البيضاوي بحاجة إلى إعادة تصميم ولمسة أنثوية”.
وقالت هيلتون، في مقطع فيديو، إنها ترغب في تعيين المغنية ريانا في منصب نائب الرئيس، لأنها “جميلة، وموهوبة”.
ويأتي إعلان هيلتون، بعد المغني الأمريكي، زوج كيم كردشيان، الذي أعلن بدوره، دخوله سباق 2020 نحو البيت الأبيض لينافس كلا من الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، وجو بايدن عن الحزب الديمقراطي.
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