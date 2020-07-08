تقرير: إسرائيل قدمت عرضا جديدا لتبادل الأسرى مع حماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت الحكومة الإسرائيلية عرضا جديدا لإتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء. وذكرت القناة أن العرض قدم عبر الوسطاء الدوليين بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، غير أنها لم تتلقَ ردًا من حركة حماس حتى هذه اللحظة.

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