الخليل تُسجّل وفاة جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفاةً جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لتصل حصيلة الوفيات بالفيروس في الضفة والقدس، إلى 24، منذ بدء الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أصدرته مساء الأربعاء، وفاة رجل يبلغ من العمر 67 عاما، من بلدة بيت أمر، متأثرا بإصابته بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق، الأربعاء، تسجيل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الاصابات في الضفة والقدس المحتلتين، منذ بدء الجائحة.إلى 4,876.

وأوضحت الوازرة أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 316 في محافظة الخليل، و 14 في ضواحي القدس، وفي مدينة القدس 93، و23 محافظة بيت لحم، و6 محافظة طولكرم، و 15 محافظة رام الله والبيرة، و6 محافظة نابلس، وأريحا 2.

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وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة قد بلغ 21 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها 5 حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وتتوزع على النحو التالي: (9 محافظة الخليل،1 مريض محافظة نابلس، 8 محافظة بيت لحم، 3 في هوغوتشافيز بمحافظة رام الله والبيرة).

وأضافت، أن العينات قيد الفحص من مختلف المحافظات قد بلغت 2500 عينة، وسجل 668 حالة تعافٍ.

يشار إلى أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم عن تسجيل حالة وفاة لمواطن يبلغ من العمر (62 عاما) من الخليل.