اعتقال شخص من كفرقرع عقب العثور على جثة زوجته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، مساء اليوم، الأربعاء، شخصا (39 عاما) من كفرقرع؛ وذلك في سياق التحقيقات التي أطلقتها عقب العقور على جثة زوجته داخل منزل في القرية، في وقت سابق اليوم.

وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن جثة الضحية نقلت إلى معهد الطب الشرعي في "أبو كبير" للتعرف على أسباب الوفاة والحصول على رأي مهني لأغراض التحقيق.

وأشار البيان إلى إمكانية عرض المعتقل يوم غد، الخميس، على المحكمة في مدينة الخضيرة للنظر في تمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق.

وأوضحت أنها استخلصت أمرًا قضائيًا يحظر النشر في تفاصيل القضية حتى الـ14 من تموز/ يوليو الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، عُثر على جثة امرأة، في الثلاثينيات من العمر، في كفرقرع؛ واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، ونقلتها إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، وأقر الطاقم الطبي وفاتها.