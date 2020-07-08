شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يثمن دعم «التحالف» لصد المخططات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

ثمن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد المقدشي، دعم وإسناد قوات التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة، وتضحياتهم الغالية في معركة الدفاع والمصير المشترك لصد المخططات الإيرانية العابثة المتربصة بالأمن القومي العربي والساعية لتهديد المصالح الإقليمية والعالمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية لخطوط القتال الأمامية في محافظة الجوف اليمنية وأكد فيها أن معركة الكفاح الوطني التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة تفرض على الجميع مواصلة الجهود والتضحيات والقيام بالمسئوليات الدستورية والوطنية وتسخير الجهود والإمكانات لهذه المعركة المصيرية والمفصلية.

وشدد وزير الدفاع اليمني " على مواصلة السير نحو اقتلاع أوهام وأحلام العودة للماضي البائد الذي لفظه اليمنيون وقدموا في سبيل ذلك تضحيات ثمينة لا يمكن التفريط بها والقبول بالرجوع عنها"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أشاد وزير الدفاع اليمني، بتضحيات قبائل مأرب والجوف والبيضاء وكل القبائل اليمنية ووقفتهم الشجاعة إلى جانب القوات المسلحة ومؤسسات الدولة ومواقفهم الوطنية التاريخية لمواجهة مشاريع الإمامة والفوضى والخراب والتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.