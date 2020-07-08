شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يثمن دعم «التحالف» لصد المخططات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية تفقدية لخطوط القتال الأمامية في محافظة الجوف اليمنية وأكد فيها أن معركة الكفاح الوطني التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة تفرض على الجميع مواصلة الجهود والتضحيات والقيام بالمسئوليات الدستورية والوطنية وتسخير الجهود والإمكانات لهذه المعركة المصيرية والمفصلية.
وشدد وزير الدفاع اليمني " على مواصلة السير نحو اقتلاع أوهام وأحلام العودة للماضي البائد الذي لفظه اليمنيون وقدموا في سبيل ذلك تضحيات ثمينة لا يمكن التفريط بها والقبول بالرجوع عنها"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما أشاد وزير الدفاع اليمني، بتضحيات قبائل مأرب والجوف والبيضاء وكل القبائل اليمنية ووقفتهم الشجاعة إلى جانب القوات المسلحة ومؤسسات الدولة ومواقفهم الوطنية التاريخية لمواجهة مشاريع الإمامة والفوضى والخراب والتصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اليمني يثمن دعم «التحالف» لصد المخططات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.