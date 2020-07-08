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الرئيس العراقي يؤكد أهمية وقف الخروقات العسكرية التركية

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، أهمية دعم سيادة العراق, ووقف الخروقات العسكرية التركية على أراضيه.

وشدد الرئيس برهم في بيان صحفي رئاسي أن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة هي المشروع الوطني الذي سيحفظ للعراق أمنه وسلمه المجتمعي.

وعدّ الرئيس العراقي الذي كان يتحدث خلال لقائه بعدد من سفراء الدول العربية لدى بغداد, استقرار العراق ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي، داعيًا الجميع إلى احترام سيادة بلاده وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين العراق وبين محيطه العربي, فضلا عن سبل توسيع آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.

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