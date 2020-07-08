شكرا لقرائتكم خبر عن «الكاظمي»: عازمون على ملاحقة قتلة هشام الهاشمي والان نبدء بالتفاصيل
وقال الكاظمي خلال إجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي "إننا مصممون بعزم لا يلين على ملاحقة الجناة، وأن لا تمر هذه الجريمة الجبانة بلا عقاب، وإن سيادة القانون سيكون لها دائماً الصوت الأعلى والأخير".
وشدد على "تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق بهذه الجريمة النكراء، ورفع النتائج وتقديم الجناة إلى عدالة القضاء".
وأكد أن "على أجهزة وزارة الداخلية والقوات الأمنية التي تسيطر على الأرض بأن تواصل تطبيق ساعات حظر التجوال بمنتهى الانضباط والإلتزام، وأن تتعامل بجدية وحسم في تطبيق قرارات الحظر الصحي، فضلاً عن محاسبة المخالفين والمتسببين بخرق التعليمات".
كانت هذه تفاصيل خبر «الكاظمي»: عازمون على ملاحقة قتلة هشام الهاشمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.